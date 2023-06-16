О том, что Германия обязательно передаст Украине еще около 70-ти ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, ранее предоставленных нашей стране США, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса, прозвучавшее на немецком телеканале N-TV.

По словам Писториуса, Германия намерена «немедленно» предоставить Украине еще 64-ре управляемые ракеты для ЗРК Patriot, о чем свидетельствует официальное подтверждение этих планов, сделанное на 2-й день встречи глав оборонных ведомств Североатлантического Альянса в Брюсселе. Глава Минобороны Германии акцентировал, что такое решение является весьма важным признаком перманентной поддержки эффективных усилий ВСУ по обеспечению защиты неба, в особенности сейчас, «на этом особом этапе войны».

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