О том, что соответствующие структуры нашей страны уже выяснили местонахождение 11-ти военнопленных, которых удерживали на территории Венгрии после «обмена» с государством-террористом, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную 16-го июня в Telegram-канале уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

По словам Котенко, где именно находятся защитники Украины удалось разузнать исключительно благодаря четкой работе его команды: известны ФИО пленных, маршрут, которым их перемещали в Венгрию, включая отправку сообщений о наличии данной информации их родственникам и надлежащим правоохранительным органам в Украине.

Уполномоченный подчеркнул, что до момента возвращения этих украинцев домой, их продолжат учитывать как пропавших без вести при особых обстоятельствах — в «Едином госреестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».

Ранее мы писали о том, что в воскресенье, 11-го июня, Украина, в контексте совершения еще одного обмена пленными со страной-агрессором, вернула почти 100 защитников.