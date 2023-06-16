О том, что в Курской области наблюдается масштабное возгорание на территории промышленного предприятия, вызванный «неудачным» ударом по иному объекту, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в российском Telegram-канале Baza.

В соответствии с предварительными данными, беспилотник пытался атаковать вышку мобильной связи около поселка Красниково (в ночь на эту пятницу, 16-е июня, в 2 часа 14 минут), однако, лишь зацепив ее корпусом, «влетел» и взорвался в административной постройке предприятия «Белполь»: поначалу огнем охватило только 1 здание, а потом пожар начался и на складе с пухом — площадь возгорания составила почти 2 000 квадратных метров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что «власти» временно оккупированного Крымского полуострова заявили о сбивании нескольких неизвестных БПЛА.