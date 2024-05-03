Заместитель Буданова в интервью изданию The Economist выразил мнение о том, что война в нашей стране не сможет закончиться на поле боя, это произойдет за столом переговоров.

Генерал убежден, что даже если ВСУ удастся отогнать захватчиков к границам Украины, это не положит конец войне, информирует «НБН».

Замглавы ГУР МОУ отметил, что сейчас Киев и Москва борются за наиболее выгодную позицию перед потенциальным переговорным процессом. Содержательный диалог Киева и Москвы, как он считает, может начаться не ранее второй половины следующего года.

К этому моменту РФ столкнется с серьезными «встречными ветрами», поскольку потенциал ВПК страны-агрессора к началу 2026 года из-за дефицита инженеров и материалов выйдет на плато. Представитель разведки допускает, что ВСУ и ВС РФ в будущем могут остаться без оружия.

Скибицкий предупредил соседние государства о том, что если они не увеличат свое оборонное производство для помощи ВСУ, то окажутся под прицелом россиян. На захват Прибалтики у ВС РФ уйдет 7 суток, в то время, как время реакции НАТО составляет 10 дней.

Генерал подчеркнул, что украинцы продолжат борьбу за свое существование, однако исход войны с РФ зависит не только от нашей страны.

Напомним, аналитики ISW назвали три попытки Москвы дестабилизировать Украину и оценили угрозу для Харькова и Сум.