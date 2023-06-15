О том, что на территории временно захваченного страной-агрессором Крыма, российские ПВО, якобы сбили чуть менее десятка беспилотников, в ночь на этот четверг, 15-е июня, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале так называемого «главы» Крымского полуострова Сергея Аксенова.

По словам Аксенова, как в ночь, так и утром, в небе над Крымом зафиксировано 9 беспилотников: 6 БПЛА сбито силами ПВО, 3 — подавлено, а потом посажено средствами радиоэлектронной борьбы путинской армии. Впрочем, не все у оккупантов получилось удачно: по 1-му БПЛА попросту «промазали», и дрон достиг своей цели на территории Красногвардейского района в село Докучаево.

Ранее мы писали о том, что мэр Мелитополя Иван Федорова показал карту диверсий против оккупантов в Запорожской области.