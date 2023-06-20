О том, как глава ГУР Министерства обороны Украины тонко высмеял российские фейки относительно якобы его гибели или получения ранения, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий Кирилла Буданова, опубликованный в KyivPost.

По словам Буданова, на данный момент в нашей стране уже формируется спецотряд из бессмертных командующих — Валерия Залужного, Степана Бандеры, Симона Петлюры, Ивана Мазепы и самого главы ГУР МОУ. Именно указанны отряд станет по ночам посещать сны российских обывателей, намеренных захватить Украину, и «кошмарить» оккупантов. По обоснованному мнению Буданова, подобное боевое подразделение «бессмертных», позволит создать особо «нервную, истерическую рабочую обстановку для россиян и их пропагандистов».

Ранее наш информационный портал писал о том, что главнокомандующий Валерий Залужный посетил пункты управления группировок ВСУ, которые выполняют задания в «горячих точках».