О том, что Украина фиксирует активность путинской армии на «Крымском титане», при этом и отмечая частичный выезд местного населения из-за опасений катастрофических событий, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение главы объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее на YouTube-канале «Ukrinform-TV».

По словам Гуменюк, пока не наблюдается глобально организованных эвакуационных мероприятий, однако есть случаи групповых выездов людей, что является лишним свидетельством беспокойства местных жителей о собственной безопасности, которые научены негативным опытом 2018-го года, когда произошли химические выбросы на данном предприятии.

Кроме того, в отличие от уничтожения плотины Каховской ГЭС, возможный теракт РФ на крымском предприятии затронет и соседние страны: зона химического заражения распространится на Турцию, Румынию и Молдову, а не только накроет близлежащие регионы Украины.

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