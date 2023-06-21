В эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос журналистки о том, существует ли угроза аварии или подрыва ЗАЭС, глава украинской разведки заявил, что определенная угроза существует, информирует «НБН».

По словам начальника ГУР МОУ, станция находится под контролем путинских оккупационных сил, поэтому есть риск аварии или теракта. Буданов напомнил, что после подрыва Каховской ГЭС россияне лишили нормального доступа воды к охладителям ЗАЭС.

Генерал добавил, что самое страшное в этой ситуации – дополнительное минирование Запорожской атомной электростанции оккупантами, в частности ее охладителя. Если захватчики устроят его подрыв, существует большая вероятность «значительных проблем».

Ранее Буданов рассказал два интересных факта теракта на Каховской ГЭС, который навредил самим оккупантам.