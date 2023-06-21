О том, как обновят текст документа, касающегося начисления выплат защитникам Украины, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №9342, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, согласно следующей редакции законопроекта, станут выплачивать:

по 100 000 гривен/ежемесячно — временно находящимся на лечении раненым военнослужащим/пленным/пропавшим без вести;

по 12 000 гривен/ежемесячно (вместо 6 000 гривен) — в качестве дополнительного довольства раненым, признанным непригодными к военной службе, и зачисленным в распоряжение соответствующих командиров (с 3-го месяца и до окончания распоряжения);

от 30 000 до 100 000 гривен/ежемесячно — военнослужащим, зависимо от выполненных ими боезаданий;

по 15 000 гривен/ежемесячно (вместо 10 000 гривен) — доплата инструкторам.

Отметим, что в обновленном тексте отсутствуют упоминания относительно каких-либо доплат для полицейских и лиц рядового/начальствующего состава службы в статусе «гражданской защиты» — ранее планировались суммы от 10 000 до 100 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине Украины предлагают существенно дополнить перечень особ, которых не станут призывать на военную службу.