О том, что в Украине могут внести некоторые ФЛП, включая так называемых «гиг-специалистов» в список бронирования, при условии подпадания под определенные критерии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергея Сметанко, опубликованное в «DOU KOLO».

По словам Сметанко, ІТ-отрасль является самой мощной и важной в Украине, а открытие ФЛП — это основная форма трудоустройства в указанной сфере. С учетом данных причин, в Минэкономики начали работу над подобным вопросом, предлагая внести соответствующие изменения в нормы законов, чтобы заявки о бронировании не возвращались в IT-компании из-за недостаточного обоснования. Отметим, что исключения из этой мобилизационной процедуры прописаны в законах более конкретно, и бронирование распространяется на сотрудников, если:

компания относится к IT;

размер средней заработной платы специалиста — от 1 200 евро по курсу НБУ;

усредненная численность работников за последние 3 месяца — не менее 9 человек.

Ранее мы писали о том, как поступить инвалидам и «забронированным» лицам в случае вручения повестки.