О том, что дело касается менторов, призванных оказывать поддержку защитникам Украины, вернувшимся с фронта, пишет «НБН», ссылаясь на слова главы Директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства по вопросам ветеранов Светланы Березиной, опубликованным в Focus.

По словам Березиной, указанная программа действует как некий институт помощника для ветеранов, и должна пока заработать во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях, и такие специалисты будут обязаны:

консультировать военнослужащих, вернувшихся с фронта;

выполнять организационную работу;

представлять интересы ветеранов;

оказывать психологическая помощь.

В частности, помощникам-менторам будет необходимо доносить весь объем надлежащей информации, как минимум для 100 подопечных, построив алгоритм-маршрут для каждого экс-военнослужащего, следуя принципу «услуга следует за ветераном», таким образом исключив вероятность километровых очередей за нужными документами.

Глава Директората стратегического планирования и евроинтеграции подчеркнула:

После того, как мы проведем широкую информационную программу, таких желающих (работать менторами) будет гораздо больше, все же предлагается конкурентная зарплата — 16 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что названы самые высокооплачиваемые специальности в Украине.