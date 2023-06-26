О том, что за прошедшие 7 дней, Силы обороны на востоке продавили оккупантов на расстояние до нескольких километров, а на юге — деоккупировали почти 20 квадратных километров, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

В восточной части страны, Силами обороны, на протяжении недели, велись как оборонительные, так и наступательные действия (250 боестолкновений), в итоге, окончившиеся тактическим успехом на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Также, украинская армия на востоке, к концу прошлой недели, провела контрнаступательные мероприятия в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищеевки и Курдюмовки, закрепившись на достигнутых рубежах после продвижения на расстояние от 1 до 2 километров.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях, после аналогичных действий, ВСУ выровняли линию фронта, расширив площадь освобожденных территорий на 17 квадратных километров, до 130 квадратных километров.

Ранее мы писали о том, что во временно оккупированных Донецке и Луганске прозвучали мощные взрывы.