О том, что за минувшую ночь, в небе над нашей страной, было уничтожено не менее 13 целей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В частности, этой ночью страна-агрессор атаковала Украину, в основном, с южного направления, запустив 3 крылатых «Калибра» с подводной лодки из акватории Черного моря, и отправив 8 ударных БПЛА иранского производства «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря. Благодаря действиям наших сил ПВО, успешно «приземлено» 2 крылатых «Калибра» и 7 ударных дронов типа «Шахед».

Кроме того, оккупанты совершили удар с севера, но уже 4 БПЛА неизвестного типа, которые также уничтожены.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько «живой силы» путинская армия потеряла в Украине за минувшие 24-е часа.