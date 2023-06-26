Как информирует «НБН», в сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что за последние двадцать четыре часа вражеская армия потеряла на фронте в Украине 950 оккупантов. Также Вооруженные силы Украины уничтожили десять беспилотников, а также десятки единиц техники.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки ВСУ уничтожили один танк оккупантов, 14 единиц ББМ, 21 артиллерийскую систему, десять беспилотников, шестнадцать единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 5 единиц спецтехники.

Напомним, ранее мы уже писали о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении.