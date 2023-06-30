О том, что бойцы ВСУ платят огромными усилиями за каждый метр продвижения на важных участках фронта, и потому подобные комментарии о низких темпах контрнаступления довольно неуместны, пишет «НБН», ссылаясь на интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, опубликованное в The Washington Post.

По словам Залужного, его раздражают сообщения о том, что долгожданное контрнаступление ВСУ на восточном и южных направлениях началось медленнее, чем ожидалось, поскольку Силы обороны нашей страны, как бы там ни было, ежедневно результативно продвигаются — даже если только на 0,5 километра. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что данная масштабная военная операция не является каким-то «шоу», за которым следит весь мир, и «делает ставки или что-нибудь такое» — так как «каждый день, каждый метр дается кровью».

Залужный в очередной раз напомнил — быстрому контрнаступлению ВСУ могло бы поспособствовать быстрое снабжение определенным типом вооружения, в частности, истребителями F-16, которые помогут достичь преимущества в небе:

Без полной поставки эти планы вообще невозможны. Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы.

Ранее мы писали о том, что Валерий Залужный рассказал, как Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу на фронте и продвигаются вперед.