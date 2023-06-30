О том, что ВС РФ несколько снизили собственное присутствие на захваченной ЗАЭС, но при возникновении аварийной ситуации, работникам, которые остаются на электростанции, дали указания обвинять во всех последующих инцидентах исключительно нашу страну, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В соответствии с последними данными ГУР, оккупационный контингент постепенно выезжает за территорию ЗАЭС — одними из первых электростанцию покинули 3-е сотрудников «Росатома», которые руководили действиями россиян. Кроме того, оккупанты настоятельно рекомендовали эвакуироваться персоналу, который заключил контракты с «Росатомом» — этим особам советуют выехать до 5-го июля на временно оккупированный Крымский полуостров. На данный момент, подобным советам захватчиков последовали коллаборанты: начальница юридического отдела Манцурова, главный инспектор Штатский и замглавы ЗАЭС по обеспечению Губарев.

Но интереснее другое: оставшимся на ЗАЭС сотрудникам дано указание «в случае любых аварийных ситуаций — обвинять Украину».

Ранее мы писали, что в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности рассказали, стоит ли украинцам проводить йодную профилактику в случае любых негативных сценариев на ЗАЭС.