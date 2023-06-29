В ведомстве сообщили, что у украинцев нет причин принимать препараты йода или его растворы. По словам экспертов, прием калия йодида окажет негативное влияние на здоровье, также не рекомендуется проглатывать настойки йода, бетадин, раствор Люголя, которые могут вызвать отравление и ожоги слизистой, информирует «НБН».

Специалисты ГНТЦ ЯРБ объяснили, что энергоблоки ЗАЭС не функционируют еще с прошлого года, они не активны минимум 9 месяцев, поэтому радиоактивный йод не образуется.

Кроме того, изотопы радиоактивного йода имеют длительный период полураспада около 8 суток. С момента остановки последнего энергоблока станции прошло не менее 34 периодов распада, поэтому в йодопрофилактике для граждан нет необходимости.

Напомним, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, в каких зонах будет проводиться эвакуация населения в случае теракта на ЗАЭС.