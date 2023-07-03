О том, где российские оккупанты терпят поражение, а где наоборот — пытаются наступать, вопреки результативным действиям защитников нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную замглавы Министерства обороны Украины Анной Маляр в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Маляр, на Бахмутском направлении у ВСУ есть определенный тактический успех — освобождено несколько населенных пунктов, но боестолкновения все еще идут у Берховки и Клещиевки. Также, на фланговых позициях у Бахмута, как по северным, так и по южным, несмотря на ожесточенные бои с армией Путина, есть тактические успехи и некоторое продвижение: здесь против ВСУ выдвинули еще 2 резервных десантно-штурмовых полка оккупантов.

Кроме того, путинская армия открыла новое направление — Сватовское: в Серебрянских лесах фиксируются самые ожесточенные бои, но враги не прорвались к Лиману, хоть и фактически охватили боями Невское, Дибровы и Белогоровку. Также, у Марьинки и Авдеевки, российским захватчикам не удалось продавить оборону защитников, чтобы взять под контроль данные населенные пункты.

В южных регионах Силами обороны Украины ведется наступательная операция на Мелитопольском и Бердянском направлениях — у Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботино, Новоселок и Старомайорского, вследствие чего деоккупировано 28 квадратных километров. На восточном направлении, за минувшую неделю, освобождено 9 квадратных километров, а на южном — 28,4 квадратных километров (суммарная площадь — 158,4 квадратных километров).

Ранее мы писали о том, что в течение последних суток удалось уничтожить почти две роты захватчиков на Таврическом направлении.