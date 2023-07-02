Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram написал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Трнавский.

«В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерия смогли выполнить1242 огневых задачи. За минувшие 24 часа потери врага убитыми и ранеными составили фактически две роты», — сообщил он.

Кроме того, по словам Тарнавского, украинские воины уничтожили 17 единиц военной техники врага, один танк, противотанковую пупку МТ-12 «Рапира», МТЛБ, 2 БпЛА Supercam, БпЛА Zala, три пушки 2А36 «Гиацинт-Б», станцию РЭБ, зенитный ракетный комплекс 9К330 «Тор» и автомобильную технику. В добавок ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов врага.

Статистика Минобороны Украины свидетельствует о том, что за текущую неделю в рядах российской армии стало на более пять тысяч оккупантов меньше. В то же время известно об уничтожении около 500 единиц военной техники рашистов.