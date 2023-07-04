О том, что количество погибших из-за удара иранско-российских БПЛА по Сумам 3-го июля увеличилось, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале городского главы Сум Александра Лысенко.

По словам Лысенко, на данный момент зафиксирована гибель 3-х человек, и еще 21 горожанин — ранен (четверо находятся в медучреждениях после вчерашней атаки оккупантов, а остальные отпущены по домам). Следует уточнить, что третьим погибшим оказалась женщина, тело которой в 10 часов вечера понедельника специалисты-спасатели извлекли из-под завалов.

Стоит отметить, что этот вторник, 4-го июля, объявлен в Сумах Днем Траура, и в городе отменены любые массовые мероприятия.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Владимир Зеленский рассказал о массированной атаке РФ на здание СБУ и жилые дома в Сумах.