Как информирует «НБН», в своем заявлении Зеленский отметил, что по состоянию на сегодняшний день Украина не имеет достаточно качественных средств противовоздушной обороны, чтобы защитить всю территорию нашей страны, то есть, сбивать в небе все цели, выпущенные вражескими целями. Согласно словам Верховного главнокомандующего, Россия пользуется этим.

Зеленский отметил, что армия Путина сегодня нанесла очередной террористический удар по Сумам дронами-камикадзе типа «Шахед». Под прицелом захватчиков оказались жилые дома, а также здание СБУ в Сумах.

Последствиями преступных действий россиян стала гибель людей. Также есть и раненые. Украинский лидер принес свои соболезнования в связи с произошедшим.

Ранее мы уже писали о комментарии Сумской ОВА относительно удара армии РФ по городу.