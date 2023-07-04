О том, что теперь клиентам для собственной идентификации, необходимо будет вносить некоторые дополнительные сведения, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, размещенное на официальной странице Национального банка Украины.

В соответствии с решением банка-регулятора, гражданам Украины, уже с 1-го августа, следует указывать номер телефона отправителя средств в расчетной квитанции. Данные нововведения в переводе денег/пополнении счетов посредством терминалов уменьшат анонимность, одновременно усилив контроль за перемещением средств.

В частности, при пополнении счетов/карт нужно будет обязательно указать контактный номер телефона, на который придет одноразовый пароль (без него станет невозможно осуществить транзакцию). Такие изменения затронут буквально все терминалы, и в первую очередь — устройства «Монобанка», «ПриватБанка», «Ощадбанка» и «Сенс-Банка».

Ранее мы писали о том, что в ОПУ рассказали, что будет предшествовать полной отмене оборота наличных средств в Украине.