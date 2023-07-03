О том, после каких изменений украинцам стоит ожидать отмены налички, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение главного идеолога введения исключительно безналичных расчетов — заместителя главы Офиса Президента Украины Ростислава Шурмы, прозвучавшее на YouTube-канале FREEДOM.LIVE.

В частности, Шурма полагает, что перед отменой оборота наличных средств в Украине обязательно проведут:

дополнительную амнистию «теневого» капитала (для легализации необходимо будет отдать около 30 процентов своих активов в пользу бюджета, и приобрести гособлигации);

создание надлежащей инфраструктуры (например, возложат на «Укрпочту» обеспечение банковскими карточками всех жителей населенных пунктов);

обучение граждан основам безналичной экономики;

очередное улучшение финансового мониторинга.

По мнению представителя ОПУ, подобная реформа сделает прозрачной абсолютно все сферы финансовых отношений в Украине, исключит коррупционные схемы и так называемую «теневую экономику».

Ранее мы писали о том, как в НБУ отреагировали на заявления Ростислава Шурмы относительно отмены обращения наличных денег в Украине.