О том, что вследствие обстрела оккупантами территории мирного украинского города, на данный момент зафиксирована гибель 4-х человек, но так как разбор завалов не закончен, эти числа могут вырасти, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

По словам Козицкого, самой молодой девушке, которую этой ночью во Львове, в собственной квартире, убила ракета, исполнился только 21 год, а самой старшей погибшей женщине, пережившей Вторую Мировую Войну, — 95 лет. Также, сейчас подтверждена гибель 4-х человек, но поскольку спасательная операция еще не завершена, под обломками зданий еще могут оставаться люди. Всего неотложную медицинскую помощь получило 34 человека, и 13 из них — направлены на экстренную госпитализацию.

Из-за этой атаки путинской армии, во Львове повреждено: не менее 30 домов, около 250 квартир, 10 общежитий, «Дом ребенка», 2 ВУЗа и 1 санаторная школа-интернат.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных силах рассказали о тактике оккупантов и отчитались о работе ПВО в ночь на 6-е июля.