О том, что количество погибших из-за ночного ракетного обстрела мирного города существенно возросло, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины и на официальном Facebook-аккаунте городского главы Львова Андрея Садового.

Согласно предварительным сведениям правоохранителей, число погибших в результате российской ракетной атаки поначалу выросло до 9 человек, при этом, у 42 человек — ранения различной степени тяжести (из них — 3 ребенка). Спустя непродолжительное время, Андрей Садовой сообщил об обнаружении спасателями еще одной погибшей — десятой жертвой оказалась женщина, тело которой специалисты-чрезвычайники сейчас высвобождают из-под завалов.

Мэр Львова уточнил, что на данном этапе, спасательно-розыскная операция будет закончена.

Ранее мы писали о том, что представители МВД Украины опубликовали видео первых минут после попадания ракеты во многоквартирный дом во Львове.