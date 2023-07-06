Как информирует «НБН», руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что сейчас известно об уже шести погибших людях. Под завалами было обнаружено тело еще одной женщины.

Глава областной военной администрации написал, что во время разбора завалов во Львове спасателями было обнаружено еще одно тело. Шестой погибшей оказалась женщина.

По данным Максима Козицкого, уже было разобрано семьдесят процентов разрушений. На протяжении всей ночи соответствующие службы будут продолжать работу по разбору завалов.

В свою очередь представители Министерства внутренних дел Украины опубликовали видео первых минут после попадания ракеты во многоквартирный дом во Львове.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетной атаке РФ по жилому дому во Львове.