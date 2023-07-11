О том, что оккупанты продолжают концентрировать свои основные усилия по Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениях, где за минувшие 24 часа зафиксировано не менее 30 боестолкновений, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

На Бахмутском направлении, невзирая на плотный огонь авиации и артиллерии оккупантов, защитники Украины успешно отбили атаки противника поблизости от села Григорьевка в Донецкой области. На Марьинском направлении, армия Путина интенсивно применяет артиллерию, но ВСУ тоже отразили все вражеские штурмы около Марьинки и Красногоровки.

На Авдеевском направлении, бойцы Сил обороны продолжают сдерживать наступление ВС РФ в окрестностях поселка Северный в Донецкой области, а на Шахтерском направлении враги также пытались наступать в районе Новомихайловки в Донецкой области, но безуспешно.

На Запорожском и Херсонском направлениях, противник перешел к оборонительным действиям, сосредоточив свои усилия на недопущении продвижения ВСУ. Кроме того, Силы обороны продолжают вести контрнаступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где уже закрепились на достигнутых рубежах.

На прочих фронтовых участках, включая Волынское и Полесское направления, активных наступательных действий оккупантов не наблюдается — россияне держат оборону и наносят ракетные, авиационные и артиллерийские удары по территориям на линии соприкосновения.

Ранее мы писали о том, что в Сети появилась информация — отправившиеся в район Бахмута «кадыровцы» были разбиты силами ВСУ.