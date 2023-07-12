О том, что в ночь на эту среду, 12-е июля, государство-террорист снова атаковало Украину, на этот раз с северо-востока (из Курска), применив ударные беспилотники «Shahed-136/131», поставленные Ираном, пишет «НБН», ссылаясь на официальную сводку, опубликованную в Facebook-аккаунте Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, в ночное атаке россияне задействовали 15 дронов-камикадзе, 11 из которых успешно «приземлили» в зонах, подконтрольных группам воздушного командования «Центр» и «Восток». К отражению данного удара, традиционно, были привлечены расчеты зенитно-ракетных подразделений, пилоты истребительной авиации и бойцы мобильных огневых групп Воздушных Сил, а также системы ПВО прочих составляющих Сил Обороны нашей страны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что войска страны-агрессора Российской Федерации вторую ночь подряд атаковали столицу Украины беспилотниками типа «Шахед».