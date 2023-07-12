Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение КГВА В ТГ-канале, войска РФ в ночное время атаковали Киев и весь регион дронами-камикадзе типа «Шахед». Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели в районе Киева.

Отмечается, что противник уже вторую ночь подряд, после недельного перерыва, запускает барражирующие боеприпасы типа «Шахед» по Киеву. Касательно минувшей ночи, то воздушная тревога в столице длилась более двух часов.

Также отмечается, что ПВО Украины обнаружили и уничтожили все вражеские цели в небе вблизи столицы. На данный момент не поступало никакой информации о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки на Киев.

Напомним, в ночь на 11 июля Россия также атаковала Киев БПЛА типа «Шахед». Тога ПВО Украины также обнаружили и уничтожили в небе все вражеские цели.