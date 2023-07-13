О том, что власти Венгрии вновь планируют забрать еще одну группу, состоящую из украинских военнопленных, вследствие так называемого «посредничества» РПЦ, и этом, как и ранее, произойдет без какого-либо участия или согласования с Киевом, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

Как стало известно, сейчас в «Русской православной церкви» проходят интенсивные обсуждения предстоящего визита представителей правительства Венгрии в государство-террорист, который ожидается, ориентировочно, в период с 8-го по 11-е августа текущего года, и по результатам такого посещения, Будапешт, похоже, снова получит украинских военнопленных с «венгерским происхождением». Как и в прошлый раз, в этой «сделке» никак не участвует Украина, что имеет все признаки грубейших нарушений «Женевских конвенций» и норм международного гуманитарного права.

Российская сторона, в качестве «переговорщика», выставит члена синода РПЦ, митрополита Волоколамского Антония (Антона Юрьевича Севрюка), который с 7-го июня 2022-го года стал главой отдела внешних церковных связей московского патриархата. При этом, поскольку венгерская сторона не располагает точным списком военнослужащих, которых они хотели бы «вытащить» из российского плена, их поиском и отбором занимаются российские спецслужбы.

Отметим, что основным требованием Будапешта является венгерская этническая принадлежность военнопленных, включая и знание венгерского языка: указанные запросы безоговорочные, так как венгры не примут «никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине».

Ранее мы писали о том, что Венгрия заявила о намерении блокировать всю помощь Украине от ЕС.