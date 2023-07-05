Венгерский ОТР банк входит в перечень спонсоров войны, который ведет Национальное агентство по противодействию коррупции в Украине. Этот список создает только политическое давление и никаких санкционных мер в отношении ОТР банка Киев не принимал, информирует «НБН» со ссылкой на NV.

Во время брифинга глава МИД Венгрии Петер Сийярто выдвинул Украине ультиматум – пока Киев не уберет ОТР банк из перечня спонсоров войны, Будапешт будет блокировать любое финансирование внутри Евросоюза для поставок оружия ВСУ.

По словам министра, доводы украинских властей относительно того, что ОТР банк должен оставаться в списке «уморительны». Дипломат отметил, что финансовая организация самостоятельно контролирует, чтобы ее участие в банковском секторе страны-агрессора не было более 0,1%.

Напомним, что ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Украина якобы больше не является суверенным государством. У Зеленского отреагировали на скандальные слова премьер-министра.