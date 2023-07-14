О том, что пилоты Сил Обороны за минувшие 24 часа нанесли 8 ударов по зонам сосредоточения «живой силы» путинской армии, а также уничтожили 2 вражеских зенитно-ракетных комплекса, но и это еще не все успехи защитников нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, бойцами подразделений ракетных и артиллерийских войск, на протяжении прошедших суток, был накрыт огнем район, в котором ВС РФ сконцентрировала личный состав, вооружение и военную технику. Помимо этого, «утилизировано» 2 склада с боеприпасами, 10 единиц российской артиллерии, выдвинутых на огневые позиции, 3 системы ПВО, 1 радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и 1 станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Владимир Зеленский спрогнозировал, когда Украина одержит победу в войне с Российской Федерацией.