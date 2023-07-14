О том, что начиная с вечера четверга, 13-го июля по 4 часа утра пятницы, 14-го июля, армия Путина атаковала Украину, запустив 17 иранских ударных беспилотников «Shahed-136/131» по направлению с юго-востока (снова из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ), пишет «НБН», ссылаясь на сводку, опубликованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

В соответствии с информацией Воздушных Сил, только благодаря слаженной боевой работе украинских бойцов, в южных и восточных регионах ликвидировано 16 «Шахедов». Кроме того, в эту же ночь, стражи неба смогли «приземлить» 1 разведывательный БПЛА, а еще 6 оперативно-тактических дронов, силы ПВО поразили за прошедшие 24 часа.

Ранее наш информационный портал писал о том, что этой ночью, 14-го июля, на территории Кривого Рога, в период объявления воздушной тревоги, снова прозвучала серия взрывов.