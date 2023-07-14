О том, что в парламенте поддержали проект закона №9431 («за» проголосовал 241 народный депутат), изменяющий даты целого перечня официальных праздников, и, например, перенесен общепринятый государственный выходной с 7-го января на 25-е декабря, и это связано с предварительным переходом УПЦ на Новоюлианский календарь, и теперь в нашей стране будет иной день празднования Рождества Христова, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

После подписания данного документа президентом Владимиром Зеленским, в Украине будут смещены нижеуказанные праздничные дни:

Рождество Христово — с 7-го января переносится на 25-е декабря;

День Украинской Государственности — с 28-го июля на 15-е июля;

День защитников/защитниц Украины — с 14-го октября на 1-е октября (касается украинских воинских традиций чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы).

Ранее наш информационный портал писал о том, что недавний соцопрос показал, какой украинцы хотят видеть государственную систему.