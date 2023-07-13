В интервью изданию «Апостроф» Быченко сообщил, что после 24 февраля 2022 года выросла доля украинцев, которые поддерживают государственную систему, в которой страной руководят военные или военный режим, информирует «НБН».

По словам эксперта, в 2017 году таких респондентов было 17%, а после начала полномасштабной войны показатель вырос до 28%. При этом 71% опрошенных до сих пор считает такую систему плохой.

Директор социологической службы Центра Разумкова уточнил, что сторонники военного режима воспринимают такую систему не как диктатуру, в среждство защиты демократии в условиях войны с агрессором.

По сравнению с 2017 годом, среди граждан Украины снизился запрос на «сильную руку» с 80% до 62%. Быченко объяснил, что респонденты неправильно интерпретировали понятие «сильная рука», на самом деле его нужно воспринимать как запрос граждан на более управляемый и ответственный перед обществом госаппарат.

Ранее соцопрос показал, кого украинцы считают «внутренними врагами» и видят в них угрозу для страны.