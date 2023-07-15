О том, что пилоты Сил Обороны, за минувшие 24 часа, нанесли 13 ударов по районам, в которых оккупанты сконцентрировали свою «живую силу», а также уничтожили 1 вражеский зенитно-ракетный комплекс, но и это еще не все позитивные новости, пишет «НБН», ссылаясь на сегодняшнюю сводку, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

В частности, бойцами подразделений ракетных и артиллерийских войск ВСУ, за минувшие сутки, было результативно поражено 9 разнообразных артиллерийских средств ВС РФ, неосторожно выдвинутых оккупантами на огневые позиции. Кроме того, из 17 российско-иранских БПЛА «Shahed», запущенных по мирным городам Украины 14-го июля, было успешно уничтожено 16 дронов-камикадзе.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Силах Обороны сообщали, как изменилась ситуация на Таврическом направлении 14-го июля.