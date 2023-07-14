О том, как украинская армия эффективно сдерживает попытки наступления оккупационных войск РФ поблизости от населенного пункта Марьинка, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерием Шершнем.

По словам Шершня, несмотря на плотный огонь артиллерии ВС РФ на Авдеевском направлении, защитники нашей страны успешно отразили штурмы российских войск в окрестностях Первомайского. Кроме того, на Мариинском направлении бойцы ВСУ не дают оккупантам перейти в наступление — все многочисленные атаки врагов были разбиты и отброшены.

Также, путинская армия вела наступательные действия рядом с Новомихайловкой, что тоже не увенчалось каким-либо существенным успехом. При этом, на Запорожье захватчики стараются сконцентрировать больше резервов, чтобы не допустить дальнейшего продвижения ВСУ, а Силы Обороны, тем временем, ведут военную операцию по Мелитопольскому и Бердянскому направлениях, где уже выдавили оккупантов вглубь тыла, и закрепились на достигнутых позициях.

Отметим, что за минувшие 24 часа, потери армии страны-агрессора составили: убитыми — 58 человек, а ранеными — 107 человек. Еще уничтожено 33 единицы различного вооружения и техники, включая склады с боеприпасами.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ назвали количество уничтоженных наземных объектов РФ за последние сутки.