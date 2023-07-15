О том, что ночью этой субботы, 15-го июля, подразделения ПВО и мобильные группы защитников Украины, сбили в небе над Николаевщиной 3 иранских дрона-камикадзе типа «Shahed 136/131», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Однако по словам Кима, на территории Николаевского района, в пятницу 14-го июля, в 10:16, 10:49, 18:15, 19:50, 23:24 путинская армия наносила артиллерийские удары по прибрежной полосе и по городу Очаков Очаковской общины: вследствие этого российского обстрела были повреждены жилые дома и линия сети Интернет. Также, воспламенилась сухая трава на открытой территории, но очаг возгорания был оперативно ликвидирован, и никаких пострадавших нет. Кроме того, 14-го июля, противник бил артиллерией по акватории Очаковской общины — сведения о пострадавших отсутствуют.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Силах Обороны сообщали, как изменилась ситуация на Таврическом направлении 14-го июля.