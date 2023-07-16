О том, что бойцы нашей армии уже 507-е сутки результативно противостоят полномасштабному вторжению государства-террориста, благодаря чему потери противника только растут, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, опубликованную в Facebook-аккаунте Генерального Штаба ВСУ.

В частности, с 24-го февраля прошлого года по 16-е июля текущего года, ВСУ нанесли нижеуказанный урон ВС РФ:

«живая сила» — почти 237 680 (плюс 500 за сутки) оккупантов;

танки ‒ 4 107 (плюс 5);

боевые бронированные машины — 8 026 (плюс 7);

артиллерийские системы — 4 481 (плюс 18);

РСЗО — 681 (плюс 1);

комплексы ПВО — 425 (без изменений);

самолеты — 315 (без изменений);

вертолеты — 310 (без изменений);

оперативно-тактические дроны — 3 820 (плюс 13);

крылатые ракеты ‒ 1 273 (без изменений);

корабли/катера ‒ 18 (без изменений);

автомобильная техника/автоцистерны — 7 044 (плюс 8);

специальная техника — 666 (плюс 2).

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщили количество ликвидированных российских ударных БПЛА в ночь на 15-е июля.