О том, что украинский лидер провел селекторное совещание, вызванное указанным масштабным обстрелом со стороны государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на информацию о двух принятых важных решениях, опубликованную в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, на данном утреннем селекторном совещании была заслушана информация, касающаяся ночных российских ударов по территории Одесской и Житомирской областей и некоторым другим нашим регионам. Украинский лидер подчеркнул — российские оккупанты абсолютно сознательно обстреливали инфраструктурные объекты «зерновой сделки», и каждое попадание ракеты РФ является не только ударом по Украине, но и по всему мировому сообществу, желающему «нормальной и безопасной жизни».

Кроме того, после поступления сведений о последствиях, предоставленных вице-премьером Кубраковым, главой МВД Клименко, включая доклады от главнокомандующего ВСУ Залужного и командующего ВВС Олещука, были приняты решения об усилении защиты людей и портовой инфраструктуры, а МИД дано поручение касательно активизации контактов со странами-партнерами, с целью усиления давления на государство-террорист и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Ранее мы писали о том, что в период ночного удара оккупантов в ночь на эту среду, 19-е июля, была атакована критическая инфраструктура, включая и военные объекты не только на территории Одесской области.