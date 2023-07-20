О том, что число мирных жителей, которые пострадали вследствие ночной атаки на Николаев, на данный момент выросло до 18 человек, а специалисты-спасатели ГСЧС Украины смогли вытащить из-под завалов еще 2-х человек, пишет «НБН», ссылаясь официальные Telegram-каналы главы Николаевской ОВА Виталия Кима и городского главы Александра Сенкевича.

По словам Кима, из российского удара пострадало 18 человек, и 9 из них направлены на экстренную госпитализацию (среди раненых — 5 детей, включая грудного младенца и 3-летнего ребенка).

Отметим, что 5 жилых многоэтажных домов в Николаеве получили повреждения (выбиты окна и двери, разрушены балконы и потолки), и сейчас на этих гражданских объектах отключено электричество, поскольку все еще продолжаются спасательно-поисковые мероприятия.

Ранее мы писали о том, что в результате российской атаки в центре Одессы начался пожар, площадь которого достигала 300 квадратных метров.