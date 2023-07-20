О том, что Украина может рассчитывать на увеличение объемов военной помощи из-за вышеуказанных российских атак на Одессу, пишет «НБН», ссылаясь на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное «Укринформом».

По словам Борреля, все произошедшее в порту Одессы является весьма «печальной ситуацией», и одновременно чем-то «новым», поскольку если ранее зерно просто не давали экспортировать, то, по крайней мере, эту агропродукцию не уничтожали. Именно по этой причине, ЕС примет единственно верное решение об усилении военной помощи для Украины.

В частности, верховный представитель ЕС подчеркнул — Украину бомбят, потому следует предоставить больше противовоздушных средств: если оккупанты применяют БПЛА, — Европейский Союз должен дать вооружение, позволяющее ликвидировать эти дроны. Защитники неба Украины и так постоянно сбивают российские «Шахеды» и ракеты, но то, что произошло на протяжении этих трех ночей, «требует от нас решительного ответа» — речь идет о снабжении нашей страны большими объемами военных ресурсов.

Ранее мы писали о том, как у Зеленского отреагировали на угрозы РФ атаковать корабли в «зерновом коридоре».