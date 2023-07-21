О том, что бойцы Сил Обороны не прекращают ведение контрнаступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, опубликованную в Facebook-аккаунте Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, украинская армия закрепилась на достигнутых рубежах, предварительно нанеся огневое поражение артиллерией по выявленным вражеским целям, применив средства контрбатарейной борьбы. Речь идет об успехах на направлениях в Запорожской области: Новоданиловка — Вербовое, Новоданиловка — Работино и Новодаровка — Приютное.

Также, на Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательную операцию к северу и югу от Бахмута. На направлениях Орехово-Васильевка — Парасковиевка и Клещеевка — Андреевка фиксируются ожесточенные бои без изменения ситуации: путинская армия оказывает мощное сопротивление, интенсивно вводя новые резервы, поскольку несет огромные потери в «живой силе».

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