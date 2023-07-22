О том, что в Крыму несколько ударных дронов совершили атаку на нефтебазу и аэродром поблизости от поселка Октябрьское, однако глава марионеточных властей утверждает обратное — была только «попытка налета» БПЛА на инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Сергея Аксенова и видео, размещенное в местном Telegram-канале «ЧП Севастополь».

По словам Аксенова, неизвестный «противник» только предпринял попытку налета, применив БПЛА, но сотрудники МЧС РФ уже отправлены на месте для ликвидации вероятных последствий.

При всем этом, Telegram-канал «ЧП Севастополь» информирует о результатах удара, совершенного якобы беспилотником ВСУ по нефтебазе — «никто не пострадал», но площадь возгорания уже составила 2 квадратных километра.

Дополнительная информация: вследствие удара «вражеским беспилотником» фиксируется интенсивная детонация на складе боеприпасов, вследствие чего, местные «власти» уже объявили эвакуацию населения в радиусе 5 километров от места инцидента.

Ранее мы писали о том, что 21-го июля росСМИ писали об атаке БПЛА на военный аэродром под Симферополем.