О том, какие эффективные удары нанесла авиация, артиллерия и ракетчики ВСУ по путинской армии на протяжении 21-го июля текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, опубликованную на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, пилотами Сил Обороны, за минувшие сутки, было нанесено 13 ударов по районам концентрирования «живой силы», систем вооружения и военной техники, и еще 3 — по вражеским зенитно-ракетным комплексам. При этом, бойцами подразделений ракетных войск и артиллерии ВСУ, в течение 24 часов, был поражен огнем район сосредоточения личного состава, вооружения и бронетехники противника, а также 2 артиллерийских средства на оборонительных позициях и 1 станция ВС РФ.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе сообщали, на каких направлениях у Сил Обороны есть успехи.