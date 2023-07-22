О том, что менее, чем через несколько месяцев, госпрограмма «єВідновлення» будет существенно расширена в соответствии с вышеуказанным порядком, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

По словам Шмыгаля, представители Министерства инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации вскоре с подробностями проинформируют, как именно будет выглядеть механизм подобной компенсации. Премьер-министр уверен — такие немаловажные изменения произойдут уже осенью, после чего и «начнутся соответствующие выплаты».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минсоцполитики рассказали об изменениях, касающихся отмены начисления выплат для ВПЛ.