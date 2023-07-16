О том, что в нашей стране, начиная с 1-го августа, переселенцы, находящиеся более 45 дней за границей, и не имеющие на то веских оснований, больше не смогут рассчитывать на получение соцпомощи от государства, поскольку потеряют статус внутренне-перемещенных лиц, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства социальной политики Украины Дарьи Марчак, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Марчак, если особа, по состоянию на 15-е июля, как минимум на протяжении 30 дней, без серьезной причины находилась за границей, и до момента назначения соцпомощи на 1-е августа, так и не вернулась в Украину, то есть суммарно более 45 дней оставалась вне страны, то тогда она избрала не внутреннее, а внешнее перемещение, а соцвыплаты от государства направляются исключительно внутренне-перемещенным лицам.

Таким образом, для того, чтобы продолжать оставаться за границей, считаясь переселенцем, и продолжая получать соцвыплаты, необходимо предоставить документальное подтверждение о прохождении лечения, стажировки или отправки в командировку в органы социальной защиты населения Украины, удаленно или же лично.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции обратились к гражданам Украины, выехавшим за границу, посоветовав оформить отказ от получения денежной помощи.