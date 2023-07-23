О том, что за минувшие 24 часа, защитники «утилизировали» еще 630 оккупантов, и с момента полномасштабного вторжения, армия государства-террориста потеряла не менее 241 960 единиц своей «живой силы», пишет «НБН», ссылаясь на сводку, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, общие боевые потери врага на 23-е июля составили:

в личном составе — 241 960 (плюс 630);

в танках — 4 151 (плюс 11);

в боевых бронированных машинах — 8 105 (плюс 9);

в артиллерийских системах — 4 658 (плюс 29);

в РСЗО — 697 (плюс 4);

в средствах ПВО — 451 (плюс 3);

в самолетах — 315 (без изменений);

в вертолетах — 310 (без изменений);

в оперативно-тактических дронах — 3 958 (плюс 14);

в крылатых ракетах — 1 298 (без изменений);

в кораблях/катерах — 18 (без изменений);

в автомобильной технике/автоцистернах — 7 172 (плюс 13);

в спецтехнике — 696 (плюс 5).

Ранее мы писали о том, что в Генштабе назвали количество наземных целей, уничтоженных на 22-е июля.