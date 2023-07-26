О том, что государство-террорист начало применять для ударов по Украине «Шахеды», собранные на собственной территории, а не отправленные Ираном, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталии Гуменюк в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, на деталях сбитых «Шахедов», найденных после недавних атак, нанесена иная маркировка — кириллицей, указывающая на то, что производство этих дронов-камикадзе уже ведется в РФ. Также, глава пресс-центра ОК «Юг» рассказала об обновленной тактике оккупантов, пытающихся скрыть БПЛА в складках местноти: запуски «Шахедов» осуществляются с восточного побережья Азовского моря, и только иногда — с территории временно захваченного Крымского полуострова.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах сообщили подробности атаки оккупантов «Шахедами» 25-го июля.