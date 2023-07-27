О том, что ночью 27-го июля, враги нанесли очередной ракетный удар по портовой инфраструктуре в Одесской области, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, опубликованную в Facebook-аккаунте пресс-центра Оперативного командования «Юг».

Согласно данным ОК «Юг», крылатые «Калибры» были запущены с российской подводной лодки, находящейся на боевом дежурстве в Черном море. Эти ракеты скрытно проследовали над регионами Украины на критически малой высоте, что весьма усложнило их обнаружение.

Вследствие попадания в административное здание Одесского порта, погиб гражданский сотрудник, и повреждено производственное оборудование на одном из погрузочных терминалов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОК «Юг» сообщили о новой модификации российских дронов—камикадзе.